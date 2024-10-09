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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadın Hakları Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Erdoğan, kadın hakları konusunda muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 13:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadın Hakları Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadın Hakları Üzerine Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadın haklarıyla ilgili yaptığı açıklamada, muhalefet partilerinin bu konuda kendilerine ders verme kapasitesinin olmadığını vurguladı. Erdoğan, "Kadın hakları konusunda bize ders verecek hiç kimse yoktur. Kadının toplumsal statüsünün güçlendirilmesinde elimize su dökecek bir muhalefet de yoktur," dedi.

Kadınların Statüsünün Güçlendirilmesi

Erdoğan, kadınların toplum içindeki yerinin iyileştirilmesi için atılan adımların önemine dikkat çekti. Ülke genelinde kadın hakları konusunda yürütülen politikaların sürdürüleceğini belirtti. Öne Çıkan Gelişmeler

Bu açıklamalar, ülkede kadın haklarına yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi. Birçok sivil toplum kuruluşu ve kadın hakları savunucusu, Cumhurbaşkanının ifadelerine tepki gösterdi.

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