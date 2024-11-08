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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın İstihdam Hedeflerini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadın işgücüne katılımı artırma hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın İstihdam Hedeflerini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadın İstihdam Hedeflerini Belirledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kadın işgücüne katılım oranını artırma amacı doğrultusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Kadın İşgücüne Katılım ve İstihdam Oranı Hedefleri

Erdoğan, "Amacımız 2028 yılı sonuna kadar kadın işgücüne katılım oranını yüzde 40'ın, istihdamı da yüzde 36'nın üzerine çıkarmaktır" ifadelerini kullandı. Bu hedef, kadınların iş hayatında daha etkin rol almalarını sağlamak için atılan adımlar arasında yer gelmektedir.Uygulanan Politikalar ve Gelecek Vizyonu

Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için çeşitli politikaların hayata geçirileceği belirtildi. Kadınların iş gücüne katılımını teşvik eden projeler ve programlar, toplumda kadın istihdamının artırılması adına önemli birer basamak olarak değerlendirilmektedir.

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