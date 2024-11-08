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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın ve Adalet Zirvesi'nde Kadın Haklarına Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın ve Adalet Zirvesi'nde kadın haklarına vurgu yaparak Gazze'deki duruma değindi.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 16:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın ve Adalet Zirvesi'nde Kadın Haklarına Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nde Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Üniversitesi'nde düzenlenen 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yaptığı konuşmada Amerika'nın seçilmiş başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini aktardı. Bu görüşme esnasında Trump'a tarihi seçim zaferinden dolayı tebrikler iletildiğini belirtirken, aynı zamanda Gazze ve Lübnan’daki olaylara da dikkat çekti.

Kadınların Güçlenmesi Öncelikli Hedef

Erdoğan, kadın ve erkekler arasındaki eşitsizliği gidermenin devletin asli görevi olduğuna inandıklarını ifade etti. "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun güçlü aileler ve toplumu hedeflediğini vurgulayan Erdoğan, kadınların insan onuruna yakışan bir yaşam sürmesi için çalışmaları gerektiğini söyledi. Ayrıca, kadınların hak, fırsat ve imkanlardan adil ve eşit şekilde yararlanmaları için gereken adımları atacaklarını belirtti.

Gazze'deki Durum Dikkat Çekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya çapında yaşanan çatışma ve savaşların yükünü en çok kadınların taşıdığına dikkat çekerek, "Son yıllarda kadınların ve çocukların Gazze'deki soykırımdan daha doğrudan hedef alındığı başka bir savaş hatırlamıyorum" dedi. Gazze'deki katliamda son 13 ayda 50 bini aşkın masumdan üçte ikisinin kadın ve çocuk olduğunu vurguladı.

Gazze ve Filistin İçin Mücadele Sürecek

Erdoğan, Gazze’de barış tesis edilene kadar Türkiye'nin bu bölgedeki kardeşlerine destek vermeye devam edeceğini ifade etti. Ayrıca, Karabağ Zaferi'ni de anarak, işgal altındaki toprakların bir gün özgürlüğe kavuşacağına inandığını belirtti.

Son olarak, zirveye katılan misafirleri selamlayan Erdoğan, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Zirveye, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve çeşitli bakanlar da katıldı.

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