Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadın ve Adalet Zirvesi'nde Önemli Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın ve Adalet Zirvesi'nde Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi açılışında kadın hakları üzerine önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Hayatın tüm alanlarında kadınlar arasındaki başörtülü ve başı açık ayrımına son verdik." şeklinde konuştu.

Fırsat Eşitliği ve Adaletin Temelleri

Erdoğan, Türkiye'yi yasaklar ve baskılardan kurtararak fırsat eşitliği, adalet ve özgürlük ile donatmaya çalıştıklarını vurguladı. Zirve, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından düzenlendi ve "Yapay Zeka ve Kadın" temasıyla gerçekleştirildi.

Dijital Kültür ve Kadınların Yüzleştiği Zorluklar

Erdoğan, günümüzde dijitalleşmenin insanın hayata bakış açısını alt üst eden bir dönemi beraberinde getirdiğini belirtti. Yapay zeka ve teknolojinin dolaylı olarak kadınlara karşı eşitsizlikleri artırdığını ifade etti. Ayrıca, bu alanda regülasyon eksikliğinin önemli bir sorun olduğunu vurguladı.

Yapay Zeka ve Kadın Hakları

Yapay zeka teknolojileri ve algoritmaların kadınların maruz kaldığı ihlalleri pekiştirdiği gerçeğini ortaya koyan Erdoğan, bu konuda evrensel bir deklarasyona imza atılması gerektiğini savundu. Kadınların eşit haklara erişimi ve kendilerini geliştirebilmeleri adına yapay zeka araçlarından faydalanmalarının önemine dikkat çekti.

Son 22 Yıldaki Gelişmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de son 22 yılda kadınların hak ve özgürlüklerini genişletme yolundaki mücadelelerinden gurur duyduklarını dile getirdi. Önceki dönemlerde kadınların eğitim ve iş hayatından dışlandığını hatırlatan Erdoğan, pozitif ayrımcılık yapma niyetlerini Anayasa kuralı haline getirdiklerini belirtti.

Ekonomik ve Sosyal Güçlendirme Adımları

Kadınların sosyal ve ekonomik statüsünü güçlendirmek adına reform paketleri ve destek mekanizmaları geliştirdiklerini ifade eden Erdoğan, şiddete karşı da sıfır tolerans politikası izlediklerini vurguladı. Kadına yönelik şiddeti önlemek adına çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

İstihdamda Önemli İlerlemeler

Son olarak, kadınların iş gücüne katılım oranında önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirten Erdoğan, 2002 yılındaki oranların 2024 itibarıyla arttığını söyledi. Hedeflerinin 2028 yılına kadar bu oranları daha da yukarı taşımak olduğunu ifade etti.