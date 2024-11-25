Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kadına Yönelik Şiddet İnsanlığa İhanettir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadına Yönelik Şiddet Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' programında etkileyici bir konuşma yaparak kadına yönelik şiddeti "insanlığa ihanettir" sözleriyle kınadı.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, kadına yönelik şiddet eylemlerinde hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet diledi ve ailelerine sabır temennisinde bulundu. Özellikle, doğrudan veya dolaylı olarak şiddete maruz kalan her kadın için geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, bir eş, baba ve Cumhurbaşkanı olarak, tüm kadınların onurlu yaşam haklarını koruma mücadelelerinde daima yanlarında olacağını vurguladı.

İsrail'in Soykırımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirerek, "Aylardır devam eden büyük bir soykırım var. Gazze'de 50 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti." dedi. Çocuklar ve kadınların bu saldırılardan en çok etkilenen topluluklar olduğunu belirtti. Erdoğan, "Netanyahu hükümeti, masum kadın ve çocukları hunharca katlediyor." ifadesini kullandı.

Erdoğan, dünya genelindeki kadınların bu vahim duruma karşı durduklarını ve örnek bir mücadele sergilediklerini belirtti.

Tüm Kadınlarla Dayanışma Mesajı

Erdoğan, uluslararası kuruluşlara ve Batılı devletlere seslenerek, "Şiddete uğrayan tüm kadınlarla tam bir dayanışma içindeyiz." dedi. Türkiye olarak tüm vatandaşların bu kadınların yanında olduğunun altını çizdi ve onların çektikleri acılara karşı duyarlılık gösterdiklerini ifade etti.

Türkiye’nin Sivil Toplum Mücadelesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, kadına yönelik şiddete karşı sergilenen çabalar için teşekkür etti. "Türkiye'nin köklü vakıf geleneği sayesinde güçlü bir sivil toplum ağına sahibiz. Kadına yönelik şiddetle mücadele bu çalışmaların en başında geliyor." dedi.

Son olarak, Erdoğan, kadına yönelik şiddetin kökünün kazınması için sivil toplum örgütlerini tebrik ederek, "Kadına el kaldıran herkes hak ettiği cezayı çekecek. Bu, devletin asli görevidir." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programına katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programına katılarak konuşma yaptı.