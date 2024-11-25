Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programında Konuştu

Kadına Şiddetle Mücadelede İki Yüzlülük

Erdoğan, kadınlara şiddet konusundaki sorunlara dikkat çekerken, bu meselelerin konuşulduğu platformlarda, terör örgütlerinin kadınlara yönelik ihlallerine değinilmediğinin altını çizdi. "Kadına şiddetin konuşulduğu her ortamda, terör baronlarına ses çıkaramayanların samimiyeti sorgulanmalıdır" ifadesini kullandı.

Diyarbakır Anneleri ve CHP

Erdoğan, Diyarbakır annelerinin acılarına duyarsız kalan CHP yönetimini eleştirerek, "Kadın haklarını İstanbul Sözleşmesi'ne sıkıştıran CHP yönetimi, neden bu kahraman annelerin acılarına bigane kalıyor?" dedi. CHP'nin geçmişteki hatalarını ve yüzleşmesi gereken tarihine de vurgu yaptı.

Şiddetin Temel Nedenleri ve Toplumsal Uyanış

Cumhurbaşkanı, kadına yönelik şiddetle birlikte aile içi huzurun bozulduğuna dikkat çekerek, "Alkol ve kumar bağımlılığı, kadın ve çocuk katili bölücü terör örgütünün arkasında durmak, bu meselelerin önünü açıyor" ifadelerini kullandı. Toplumun bu konulara dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi.

Medyada Şiddet Algısı ve Kadınlar

Erdoğan, sinema ve dizi sektörünün kadına yönelik şiddeti normalleştirdiğine dikkat çekerek, "Toplumu bilgilendirici olması gereken yapımlar, tam tersi bir etki yaratıyor" dedi. Bu durumun engellenmesi için tüm taraflara sorumluluk düştüğünü belirtti.

Erdoğan, kadınların tarih boyunca olduğu gibi bugün de dirayetleriyle ve mücadele azimleriyle tüm dünyaya örnek olacaklarını vurgulayarak, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün tüm kadınlar için hayırlara vesile olmasını dilerim" şeklinde sözlerini tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.