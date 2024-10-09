Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Önerilerde Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Üzerine Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’ye ait TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddet sorununa dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e hitaben şunları belirtti:

“Sayın Özel, kadına yönelik şiddetle mücadeleye katkı sunmak istiyorsanız, alkollü içecek reklamlarından vazgeçin ve hükümetimizin mücadelelerine destek verin.”

Şiddet ve Alkol İlişkisi

Erdoğan, kadına yönelik şiddetin sebeplerinden birinin alkol tüketimi olduğunu vurgulayarak, “Dünyada kadına ve çocuğa şiddetin önemli nedenlerinden biri alkol bağımlılığındaki artıştır. Türkiye’de geçen yıl şiddet uygulayanların üçte biri alkol ya da madde bağımlısıydı.” dedi.

Yapılan Yasal Düzenlemeler

2004’te anayasa değişikliği ile kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olduğunu, 2005’teki ceza kanunu değişikliği ile de aile içi şiddetin suç kapsamına alındığını hatırlatan Erdoğan, bunun yanı sıra cinsel saldırı fiillerinin de suç olarak tanımlandığını belirtti.

“2012 yılında yürürlüğe giren 6284 sayılı Kanun, kadına şiddeti önleme açısından tarihi bir kazanımdır.” şeklinde konuşan Erdoğan, ayrıca çeşitli koruma ve önleyici hizmetlerin sunulduğunu ifade etti.

İstanbul Sözleşmesi ve Kadın Hakları

Uygulamalara da değinen Erdoğan, “İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmemizin, kadına yönelik şiddet mücadelesine negatif bir etkisi olmamıştır.” dedi. Şiddetsiz bir toplum için devletin tüm kurumlarının uyumlu çalışma sağladığını belirtti.

Erdoğan, kadınların haklarının korunmasında kararlı olduklarını ve geriye dönüşe izin vermeyeceklerini vurguladı. Ayrıca, toplantının ardından birkaç yeni belediye başkanına rozet taktı.