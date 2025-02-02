Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınlar, Karşılaştıkları Karanlık Projelerin Kurbanı Oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadınların dünya genelinde ve Türkiye'de karşılaştığı zorluklara dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Günümüzde dünyada ve ülkemizde üzerinde en karanlık projelerin uygulanmaya çalışıldığı, en fazla ezilen, örselenen kesim kadınlardır." sözleriyle, kadınların yaşadığı sorunlara vurgu yaptı.

Bu açıklamalar, Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konularında süregelen tartışmaların ışığında geldi. Erdoğan'ın ifadeleri, toplumda kadınların durumuna dair daha fazla farkındalık yaratma amacı taşıyor. Bu tür açıklamalar, kadınların toplumsal rollerinin yeniden değerlendirilmesi için bir fırsat sunuyor.