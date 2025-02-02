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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınları Dışlayan Siyasi Hareketler Başarısız Olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi'nde kadınların siyasetteki önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 15:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınları Dışlayan Siyasi Hareketler Başarısız Olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadınlara Önem Vurgusu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde önemli mesajlar verdi. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan Erdoğan, "Kadınları dışlayan hiçbir teşebbüs gibi, hiçbir siyasi hareketin de muvaffak olabilmesi, hedeflerine ulaşabilmesi mümkün değildir." dedi.

Özel Önem Verdiğimiz Gruplar

Erdoğan, partilerini bir erdemliler hareketi olarak kurarak, ana kademe yanı sıra kadınlar ve gençlere özel önem verdiklerini vurguladı. "Teşkilatlarımızı ve tüm faaliyetlerimizi bu üçlü yapı esasına göre yürüttük," ifadeleriyle dikkat çekti.

Alev Alatlı'yı Anma

Kongre sırasında, vefatının birinci yıl dönümünde ünlü yazar Alev Alatlı'yı rahmet ve şükranla andığını belirten Erdoğan, "Alatlı, Türkiye'nin son asırda yetiştirdiği en üretken, en cesur ve en hakikatperver kadın münevverlerinden biridir" şeklinde konuştu.

Yeni Hedefler ve Seferberlik

AK Parti'nin kuruluşundan bu yana İstanbul kadın kollarında görev yapanların emeklerini takdir eden Erdoğan, "5 Şubat'ta AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Kongresi'nde yeni bir ekip ve heyecanla Türkiye'deki tüm kadınlara ulaşacak bir seferberlik başlatacağız," dedi. Türkiye Yüzyılı yürüyüşlerinin hazırlıklarını bir üst seviyeye çıkaracaklarını da ifade etti.

Türkiye Yüzyılı Yürüyüşü ve Kadınların Rolü

Erdoğan, "Erkeği eğitirsen bir kişi, kadını eğitirsen bir aileyi ve oradan da tüm toplumu eğitirsin" sözünü hatırlatarak, kadının aileden başlayarak tüm toplum üzerindeki etkisini vurguladı. "Kadın, ailenin temeli ve milletin bel kemiğidir. Siyaseti bu çarpıcı fotoğrafın dışında tutmak mümkün değildir," diyerek kadınların siyasetteki önemini yineledi.

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