Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadınların Güçlenmesi İçin Yeni Kurullar Oluşturdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadınların güçlenmesi için yeni kurullar kurulacağını açıkladı ve hizmetlerin etkinliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 20:39
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 20:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadınların Güçlenmesi İçin Yeni Kurullar Oluşturdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın Güçlenmesi İçin Yeni Kurullar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, (Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu) ile kadınlara yönelik hizmetlerin daha etkin bir şekilde sunulacağını duyurdu. Yeni kurulların kurulmasının, kadınların toplumsal ve ekonomik güçlenmelerine katkıda bulunacağı hedefleniyor.

Erdoğan, bu adımlar sayesinde kadınların yaşadığı zorlukların daha iyi anlaşılabileceğini ve çözüm yollarının geliştirileceğini ifade etti. Bu bağlamda, kadınların sosyal hayatta daha aktif olmasının önünü açmayı amaçladıklarını belirtti.

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