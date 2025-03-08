Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadınların Güçlenmesine Yönelik Yeni Koordinasyon Kurullarını Duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların güçlenmesi için yeni kurullar kurulacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 22:06
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 22:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadınların Güçlenmesine Yönelik Yeni Koordinasyon Kurullarını Duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kadınların Güçlenmesi Üzerine Konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, kadınların toplumsal hayattaki rolü ve önemi üzerine vurgu yaptı. Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu ve il koordinasyon kurullarının kurulduğunu açıkladı.

Kadınların Tarihtaki Rolü

Erdoğan, konuşmasında kadınların toplumun omurgası olduğunu belirterek, tarihin dönüm noktalarında her zaman kadınların önemli roller üstlendiğini ifade etti. Nene Hatun, Halime Çavuş, Kara Fatma gibi kahraman kadınları örnek vererek, “Kadınlar, zor zamanlarda sergiledikleri dirayetli tavırlarıyla medeniyetimize yaptıkları eşsiz katkılarla milletimizin birliğinin teminatı oldular.” dedi.

İlerlemeler ve Haklar

Türk kadınının, Batı'dan önce seçme ve seçilme hakkına sahip olduğunu belirten Erdoğan, kadın hakları konusundaki ilerlemeleri sıraladı. 1843 yılında kadınların çalışma hayatında yer almasına olanak tanındığını, 1934 yılında ise seçme ve seçilme hakları kazandıklarını vurguladı.

Son 22 Yılda Atılan Adımlar

Son 22 yılda kadınlar için birçok gelişim sağladıklarını aktaran Erdoğan, 2003 yılında aile mahkemeleri kurulduğunu, cinsiyet ayrımcılığına son veren kanunlar çıkarıldığını ve kadın haklarının güvence altına alındığını aktardı. "Kadın kooperatiflerini güçlendirerek, el emeği ürünlerini uluslararası alana taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gelecekteki Hedefler

Yeni kurullar ile kadınlara yönelik hizmetlerin etkinliğini artırmayı hedeflediklerini dile getiren Erdoğan, “Kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans anlayışını benimsiyoruz.” dedi. Aynı zamanda, şiddet önleme ve izleme merkezleri ile kurumsal kapasitenin artırılacağını belirtti.

Erdoğan, kadınların toplumsal hayatta daha güçlü yer alması için çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

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