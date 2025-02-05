Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalıcı Barış ve Refah İçin Suriye'nin Önemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası ilişkiler kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kalıcı barışın ve refahın hüküm sürdüğü bir Suriye hepimizin arzusudur" diyerek Suriye'deki duruma dair görüşlerini paylaştı.

Barış ve Refahın Önemi

Erdoğan, sözlerine devam ederken, Suriye'de yaşanan çatışmaların ve kargaşanın yalnızca bölgeye değil, tüm dünyaya olumsuz etkileri olduğunu hatırlattı. "Suriye’deki barış, sadece bölge ülkelerinin değil, tüm insanlığın ortak hedefi olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Bu bağlamda, Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar doğrultusunda, uluslararası iş birliğinin artırılması ve kalıcı bir çözümün bulunması gerektiği bir kez daha vurgulandı.