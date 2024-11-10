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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil’deki Terör Baronu Tehditlerine Son Vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kandil'deki terör baronlarına karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 18:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil’deki Terör Baronu Tehditlerine Son Vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kandil bölgesindeki terör baronlarının oluşturduğu tehditlere karşı net bir mesaj verdi. Erdoğan, "Türkiye, Kandil'deki terör baronlarının körüklediği kanlı ve kalleş ölüm tezgahını darmadağın etmekte kararlıdır, bundan da geri adım atmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Başta Kandil olmak üzere terör örgütlerinin faaliyetlerine ve oluşturduğu tehlikelere dair sıkı bir duruş sergileyen Erdoğan, ulusal güvenlik konusundaki iradesinin sarsılmaz olduğunu vurguladı. Türkiye'nin güvenliği için her türlü adımı atmaktan çekinmeyeceklerinin altını çizdi.

Bu açıklamalar, ülkenin terörle mücadelesindeki kararlılığının ve devletin belirlediği hedeflerin net bir ifadesi olarak öne çıkıyor. Erdoğan’ın bu sert üslubu, hem iç hem de dış tehditlere karşı verilen mücadelenin ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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