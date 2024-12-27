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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kapıyı çarpıp gidenlerin hayal kırıklığını görüyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eleştirilere yanıt vererek ayrılanların yaşadığı hayal kırıklığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 16:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kapıyı çarpıp gidenlerin hayal kırıklığını görüyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eleştirilerle İlgili Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde gidenlerin hayal kırıklığına uğradığını belirterek önemli bir değerlendirmede bulundu. Erdoğan, 'Güya bizi beğenmediği için kapıyı çarpıp gidenlerin kısa sürede nasıl bir hayal kırıklığına uğradıklarını görüyoruz.' şeklinde konuştu.

Yanlış Anlamalar ve Gerçekler

Erdoğan, eleştirilere karşı duruşunu net bir şekilde ortaya koyarak, ayrılanların öz eleştiri yapmaları gerektiğini ifade etti. Bu açıklamalar, kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

Halkın Güveni

Erdoğan, halkın güvenine rağmen bazı grupların tavırlarını eleştirerek, Türkiye'nin geleceği için birlik ve beraberlik mesajı verdi.

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