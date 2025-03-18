Cumhurbaşkanı Erdoğan Kara Harp Okulu'nda İftar Programında Önemli Mesajlar Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu'ndaki iftar programında, saldırılara ve terörizme karşı Türkiye'nin duruşunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 22:21
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 22:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kara Harp Okulu'nda İftar Programında Önemli Mesajlar Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde düzenlenen Kara Harp Okulu iftar programında konuştu. Erdoğan, Arzımevut hezeyanıyla coğrafyalarını kana, gözyaşına ve zulme boğmak isteyenlerin karşısında sonuna kadar duracaklarını belirtti.

Gazze'ye Yönelik Vahşet ve Türkiye'nin Destanı

Erdoğan, Siyonist rejimin Gazze'deki masum insanlara yönelik gerçekleştirdiği saldırıların yeniden terör devleti kimliğini ortaya koyduğunu söyledi. Toplamda 330 masumun hayatını kaybettiğini belirten Erdoğan, "Çoğu çocuk ve kadın. Son aldığımız haberle 400'ün üzerinde kardeşimiz şehit oldu," ifadesiyle durumu ciddi bir şekilde vurguladı.

Türkiye'nin Diplomatik Çabaları

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin bu mübarek günlerde Gazze'deki mazlumların yanında olduğunu ve ateşkesin sağlanması için diplomatik çabaların artarak süreceğini belirtti. Erdoğan, "Bu pervasızlık devam ederse, ateşi başlatanlar bir gün bunun bedelini ödeyecekler," açıklamasında bulundu.

Tükiye'nin Savunma ve Havacılık İhracatı

Erdoğan, Türk ordusunun yüksek caydırıcılık kapasitesinin küresel ölçekte müessir bir güç haline geldiğini ve savunma sanayisinde yerlilik oranının %80'in üzerine çıktığını duyurdu. 2024'te savunma ve havacılık ihracatının 7 milyar doları geçeceğini bildirdi.

Türk Ordusu ve Disiplin

Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uluslararası barışa katkı sağladığını ve ordunun güçlendirilmesinin önceliklerinin arasında olduğunu belirtirken, dedikodularla zedelenmesine izin vermeyeceklerini ifade etti. Ordunun disiplin ve cesaretle bilindiğini vurguladı.

Son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünü kutlayarak, tüm askerleri ve harbiyelileri selamladı. "Gönül elçilerimiz olarak gördüğümüz misafir öğrencilerimize de üstün başarılar temenni ediyorum," dedi.

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