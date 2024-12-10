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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ'da Tarihi Fırsat Barış Anlaşması İle Taçlanmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ'ın kurtuluşunun ardından Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşması yapılmasını istedi.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 18:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ'da Tarihi Fırsat Barış Anlaşması İle Taçlanmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ'ın işgalden kurtulmasıyla elde edilen tarihi fırsatın, Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir barış anlaşmasıyla sonuçlandırılmasını arzuladıklarını belirtti.

Barışın Önemi

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Karabağ'ın işgalden kurtulmasının ardından bölgede barış ve istikrar sağlanmasının önemi büyük. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeliyiz," dedi.

Bu bağlamda, iki ülke arasında kalıcı barışın geliştirilmesi için uluslararası toplumun da destek vermesi gerektiğine vurgu yaptı.

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