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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kartalkaya Yangını İçin Meclis'ten Destek Alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili Meclis'in desteğiyle çözüm üretileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kartalkaya Yangını İçin Meclis'ten Destek Alacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yangının ardından kamuoyunda gelişen tartışmalara yanıt veren Erdoğan, "Mevzuatla ilgili bir problem varsa Gazi Meclisimizin de desteğiyle çözüme kavuşturacağız"

Bu açıklamalar, yangının nedenleri ve alınacak önlemler konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı'nın, yasaların düzenlenmesi konusundaki kararlılığı, ilerleyen günlerde bu tür olayların önlenmesine yönelik çözüm sürecini hızlandırabilir.

Erdoğan, Milli kaynakların etkin kullanımı ve kamu güvenliğinin artırılması adına gerekli adımların atılacağını da vurguladı. Yangın sonrası önlemlerin titizlikle gözden geçirileceği belirtiliyor.

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