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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kasım Ayında Yoğun Diplomasi Yürüttü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım ayında birçok uluslararası zirveye katılarak diplomasi trafiğini artırdı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kasım Ayında Yoğun Diplomasi Yürüttü

Kasım Ayında Diplomasi Trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasım ayında beş uluslararası zirveye katılarak yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Erdoğan, diplomatik programlarına Kırgızistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 11. Zirvesi ile başladı. 5-6 Kasım tarihlerinde Bişkek’te gerçekleştirilen zirvede, "Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes İçin Güvenlik" teması öne çıktı.

Filistin Meselesinde Güçlü Bir Duruş

Erdoğan, yaptığı konuşmada Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, "Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan soykırımın durdurulması noktasında uluslararası toplum kötü bir sınav veriyor." ifadelerini kullandı. 50 bine yakın masum insanın hayatını kaybettiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin kalıcı barış tesis etmek için gerekli çalışmaları gerçekleştireceğini belirtti.

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nde Türkiye’nin Rolü

Erdoğan, ardından 6-7 Kasım'da Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen 5. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katıldı. Burada Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım süreci hakkında, "Hakkaniyetli bir genişleme politikasının Birliğin en önemli jeopolitik aracı olduğu açıktır." dedi. Ayrıca, Türkiye’nin güçlü ordusu ve köklü devlet tecrübesi ile bölgedeki istikrarı koruma rolünü sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.

İslam Dünyası için Acil Çözüm Çağrısı

11-12 Kasım tarihlerinde Suudi Arabistan ve Azerbaycan’a resmi ziyaretlerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Zirvesi’nde de önemli mesajlar verdi. Erdoğan, İsrail'in sivil halkı hedef alan saldırılarına dikkat çekerek, Müslüman ülkelerin daha fazla tepki göstermesi gerektiğini belirtti.

G20 Zirvesi’nde İnsanlık Çağrısı

Erdoğan, 18-19 Kasım tarihlerinde Brezilya'da G20 Zirvesi’ne katıldı ve burada Gazze’de yaşanan insani krize dikkat çekti. Gazze nüfusunun %96'sının sağlıklı gıda ve suya erişemediğini söyleyerek, acilen ateşkes çağrısında bulundu. Türkiye olarak, bölgeye yaptıkları yardımlarla insani durumun iyileştirilmesi için çaba sarf ettiklerine vurgu yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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