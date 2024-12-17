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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 19:16
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 19:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile Görüşme Gerçekleştirdi

Erdoğan ve Al Sani, Tarihi Bir Görüşme İçin Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Emir Al Sani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde özel bir törenle karşılandı.

Tören ve Karşılama Anları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emir Al Sani’yi karşılarken ikili arasında dostane bir atmosfer hakim oldu. Tokalaşarak poz veren liderler, bu anı objektiflere yansıttılar.

Kapalı Görüşme

Erdoğan ve Al Sani'nin gerçekleştirdiği görüşme, basına kapalı olarak yapıldı. İkilinin gündeminde iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi ve işbirliğinin artırılması konuları olduğu değerlendiriliyor.

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