Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile Suriye'nin Yeniden İmarı Üzerine Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin Geleceği İçin Uluslararası İşbirliğine Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani ile gerçekleştirdiği önemli görüşmede, Suriye'nin yeniden imar süreci hakkında kritik değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, uluslararası toplumun bu süreçte birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Destek ve İşbirliğinin Önemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki mevcut durumun yalnızca bölgesel değil, global bir sorun olduğunu belirterek, bu bağlamda tüm paydaşların sorumluluk alması gerektiğini ifade etti. Gelişen olaylar ışığında, Türkiye'nin Suriye’nin yeniden inşası için attığı adımların, uluslararası seviyede desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Görüşme sırasında, iki liderin de Suriye'nin siyasi istikrarı için işbirliğinin yalnızca askeri çözümlerle kısıtlanamayacağını, sosyal ve ekonomik yeniden yapılanmanın da büyük önem taşıdığını belirttiği öğrenildi.