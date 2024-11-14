DOLAR
34,36 -0,02%
EURO
36,26 0,18%
ALTIN
2.814,02 1,02%
BITCOIN
3.132.282,85 -1,23%

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi Resmi Törenle Ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi Türkiye'de resmi törenle karşıladı. Törende milli marşlar ve 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 14:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi Resmi Törenle Ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi Resmi Törenle Ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi resmi bir törenle karşıladı. Al Sani'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Törenin Detayları

Erdoğan, Al Sani'yi külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. İki liderin tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde milli marşlar çalındı. Al Sani, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyet Tanıtımı ve İkili Görüşme

Erdoğan ve Al Sani, heyetlerini birbirine takdim ettikten sonra, merdivenlerde Türkiye ve Katar bayrakları önünde tokalaşarak, gazetecilere poz verdiler. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani, ikili görüşmeye geçti.

Katılımcılar

Törene, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!
2
9 Yaşındaki Galatasaray Taraftarı Yiğit Kurt, Bodrum'da Defnedildi
3
Kırklareli'nde Su Alan Balıkçı Teknesindeki 5 Kişi Kurtarıldı
4
Sinop'ta 5. Lakerda Festivali Kapılarını Açtı
5
Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı
6
İzmir'de Dolandırıcılığa 2 Milyon Lira: Zanlı Tutuklandı
7
Tekirdağ'da Kayıp Kemal Gümüşsoy'un Cenazesi Bulundu

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!