Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi Resmi Törenle Ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi resmi bir törenle karşıladı. Al Sani'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Törenin Detayları

Erdoğan, Al Sani'yi külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. İki liderin tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde milli marşlar çalındı. Al Sani, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyet Tanıtımı ve İkili Görüşme

Erdoğan ve Al Sani, heyetlerini birbirine takdim ettikten sonra, merdivenlerde Türkiye ve Katar bayrakları önünde tokalaşarak, gazetecilere poz verdiler. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani, ikili görüşmeye geçti.

Katılımcılar

Törene, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.