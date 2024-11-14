Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile Resmi Görüşmede Buluşacak

14 Kasım 2024 Gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Kasım 2024 tarihinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi bir törenle karşılayacak. Törenin ardından gerçekleştirilecek ikili görüşmede, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı çerçevesinde anlaşmalar imzalanacak ve resmi bir yemek düzenlenecek.

Diğer Önemli Gelişmeler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malavi Meclis Başkanı Catherine Hara ile bir araya gelecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek. Bu görüşme TBMM'de 11:30'da başlayacak.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek ve Girne Askeri Hastanesi Açılış Törenine katılacak.

Yasa ve Ekonomi Düzenlemeleri

TBMM'de, yargıya ilişkin düzenlemeleri içeren Noterlik Kanunu görüşmeleri devam edecek. Ayrıca, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi ele alınacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “IPARD III Projeleri Hayata Geçiyor” programı ve “Tarım Orman İnsan Fotoğraf Yarışması” ödül törenine katılacak.

Dünya Diplomasi ve Spor Gelişmeleri

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan’a yönelik saldırılarına dair gelişmeler dünya genelinde takip ediliyor.

Sporda ise, THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Real Madrid ile karşılaşacak. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise bir dizi maç gerçekleştirilecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.