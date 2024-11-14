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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri'ni Resmi Törende Ağırlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi resmi törenle karşılayacak, ardından stratejik görüşmeler yapılacak.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 05:56
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 05:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri'ni Resmi Törende Ağırlayacak

Erdoğan, Katar Emiri'ni Ağırlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi bir törenle karşılayacak. Bu önemli buluşma, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı çerçevesinde gerçekleşecek.

İkili Görüşme ve Anlaşmalar

Törenden sonra, iki ülke arasında ikili görüşmeler yapılacak ve önemli anlaşmaların imza töreni düzenlenecek. Ayrıca, bu resmi ziyaret kapsamında bir resmi yemek de verilecek.

Program detaylarına göre, törenin zamanlaması aşağıdaki gibi planlanmıştır:

  • Ankara - 14.00
  • Resmi Tören - 14.15
  • İkili Görüşme - 15.15
  • Anlaşmaların İmzası - 16.15
  • Resmi Yemek - 16.30

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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