Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kaybedenler Yıllardır Bu Milletin İliğini Kemiriyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin birliktelik ve demokrasi vurgusuyla 85 milyonun kazanacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 20:38
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 20:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kaybedenler Yıllardır Bu Milletin İliğini Kemiriyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurttaşlara hitap ettiği toplantıda yaptığı açıklamada, "Yıllardır bu milletin iliğini kemirenler kaybedecek, kazanan 85 milyon olacak" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasında demokrasi, ekonomi ve kardeşlik konularının önemli olduğunu vurgulayarak, bu değerlerin korunacağını ve güçlendirileceğini belirtti. "Bu millet, tarih boyunca zorlukların üstesinden geldiği gibi, bugün de birlik ve beraberlik içinde hareket ederek mutlu yarınlara ulaşacaktır," dedi.

Toplantıda, Türkiye'nin geleceği için yapılması gerekenlerin altını çizen Erdoğan, "İleriye dönük hedeflerimizi birlikte gerçekleştireceğiz. Her bir vatandaşım, bu sürecin en değerli parçasıdır," dedi.

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