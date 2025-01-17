Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri Havalimanı'nın Yeni Terminal Açılışını Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Havalimanı Açılışında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de AK Parti Kayseri 8. Olağan İl Kongresi için bulunduğu sırada, Kayseri Havalimanı'nda yeni terminal binası ve apron projesinin açılışına katıldı.

Açılışta Yapılan Konuşma

Açılışta bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, "Restorasyonu, yenilemesi biten havalimanı terminalimizin Kayseri'mize, THY camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle daha nice yolcu kapasitesinin artışına da vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öne Çıkan İsimler

Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın yaptığı duanın ardından, kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi. Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de katıldı.