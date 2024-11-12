Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Önemli Bir Görüşme Gerçekleştirdi

Erdoğan ve Tokayev, İklim Zirvesinde Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında düzenlenen Dünya Liderleri İklim Zirvesi nedeniyle Bakü'de bir araya gelen liderler, iklim değişikliği konuları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Görüşme, zirvenin yapıldığı mekanda basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile her iki ülkenin bazı yetkilileri de katıldı.

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