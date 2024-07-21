Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kıbrıs'ta) Gerginlikleri artıracak adımlardan kaçınmak gerekir. İsrail'in katliamına ortak olmak ne Rumlara ne Yunanistan'a fayda sağlar"

Yayın Tarihi: 21.07.2024 12:02 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 12:02



