Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kıbrıs'ta) Her iki tarafın masaya eşit oturup eşit kalktığı bir denklem kurulmadan yeni bir müzakere sürecinin başlamasını açıkçası mümkün görmüyoruz"

Yayın Tarihi: 21.07.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 12:01



