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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'a Resmi Ziyarette Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da TDT Zirvesi'ne katıldı.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 13:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'a Resmi Ziyarette Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi'nin 11. Zirvesi'ne katılmak amacıyla Kırgızistan'a gitti. Ziyaret, uluslararası işbirliği için büyük önem taşıyor.

Uçuş Detayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CAN uçağıyla saat 13.20'de Atatürk Havalimanı'ndan yola çıktı. Havalimanında onun uğurlamasında İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililer hazır bulundu.

Heyette Kimler Var?

Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan ile birlikte çeşitli bakan ve yetkililer de eşlik ediyor. Bu isimler arasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik bulunuyor.

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