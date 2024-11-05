Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'a Togg Hediye Etti

GÜNCELLEME: Erdoğan'dan Togg Hediye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a Türkiye'nin yerli elektrikli aracı Togg'u hediye etti. Bu özel an, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi kapsamında gerçekleşti.

Sarayda Bir Araya Geldiler

Kırgızistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Caparov ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmeler ve anlaşmaların ardından Erdoğan, Pamukkale beyazı rengindeki Togg'u Caparov'a takdim etti.

Otomobilin Direksiyonunu Caparov Kullandı

Sarayın bahçesinde bir süre otomobili inceleyen Erdoğan ve Caparov, daha sonra Togg'un önünde fotoğraf çektirdi. Caparov, Togg'un direksiyonuna geçtiğinde Erdoğan, "Bak, ses mes hiçbir şey yok. Kadirli Doğan, biliyorsun beyazdan başkasını kullanmıyor." şeklinde esprili bir yorumda bulundu.

Caparov'dan Teşekkür

Caparov ise Togg için, "Çok güzel. Size çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu benim için büyük bir hediye." ifadesini kullandı.

Geleneksel Ziyaret ve Hediye

Ardından Erdoğan çifti, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile birlikte geleneksel Kırgız çadırını ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında Caparov, Erdoğan'a bir at hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, sevgiyle besledikleri atı havuç ve elmayla ödüllendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'da, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a TOGG hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'da, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a TOGG hediye etti.