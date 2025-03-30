Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile önemli bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk ve Kırgız liderlerin telefonda, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konulara dair gündemi değerlendirdikleri belirtildi.

Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti'nin işbirliğini her alanda geliştirmeye yönelik sürdürülen çabaları vurguladı.

Ayrıca Erdoğan, Caparov'a Ramazan Bayramını da kutlayarak dostluk mesajları iletti.