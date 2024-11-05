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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da Gazze İçin Güçlü Duruş Vurgusu Yaptı

Erdoğan, Kırgızistan'daki ortak basın toplantısında Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 11:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da Gazze İçin Güçlü Duruş Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile düzenlenen ortak basın toplantısında, Türk dünyasının Gazze'deki insanlık dramı karşısında güçlü bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade etti.

Kırgızistan Ziyareti ve Anlaşmalar

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında, Kırgızistan'da bulunmanın mutluluğunu dile getirerek, egemen ve bağımsız Kırgız Cumhuriyeti'nin temelinin atıldığı Kara Kırgız Özerk Bölgesi'nin kuruluşunun 100. yılını kutladı.

33 yıl önce Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olduklarını hatırlatan Erdoğan, ikili görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm yönlerini gözden geçirdiklerini belirtti.

Stratejik Ortaklık Anlaşmaları

Erdoğan, 2011 yılında kurulan Stratejik Ortaklık ilişkilerini, bugün imzalanan belgelerle "Kapsamlı Stratejik Ortaklık" seviyesine yükselttiklerini söyledi. Güvenlik, enerji, eğitim, sağlık ve kültür alanında toplam 19 anlaşmanın imzaladığını da duyurdu.

Türk yatırımcıların Kırgızistan'daki faaliyetlerine vurgu yapan Erdoğan, Türkiye'nin Kırgızistan'a yatırım yapan ilk 5 ülke arasında yer aldığını ifade etti. Ayrıca, TİKA tarafından inşa edilen Kırgız Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin açılışının da bugün gerçekleştirileceğini belirtti.

Gazze ve Uluslararası İşbirliği Hedefleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarındaki duruma dikkat çekerek, Türk dünyası olarak güçlü bir tutum sergilemeleri gerektiğini vurguladı. Yarın yapılacak 11. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde Kırgız Cumhuriyeti'nin dönem başkanlığını devralacağını belirten Erdoğan, Türk dünyası için işbirliğinin güçlenmesi adına önemli katkılarda bulunacağına inandığını ifade etti.

Manas Nişanı ve Kardeşlik Mesajı

Cumhurbaşkanı Caparov tarafından kendisine takdim edilen Manas Nişanı için teşekkür eden Erdoğan, "Bu nişan, ülkemiz arasındaki ezeli kardeşliğin bir sembolüdür" dedi. Erdoğan, Kırgız halkına misafirperverlikleri için de şükranlarını sundu ve istişarelerin hayırlı olmasını diledi.

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