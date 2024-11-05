Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da Terörle Mücadele ve Stratejik Ortaklık Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, FETÖ başta olmak üzere terörün her türlü formuna karşı mücadelelerinin süreceğine olan inancını dile getirdi.

Kırgızistan ile İşbirliği ve Anlaşmalar

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile birlikte düzenlenen toplantıda, Kırgızistan'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Erdoğan, Caparov’a ev sahipliği için teşekkür etti. Ayrıca, Kırgızistan'da egemenliğin temellerinin atıldığı, Kara-Kırgız Bölgesi'nin 100. yıl dönümünü kutladığını belirtti. İki ülke arasında imzalanacak belgelerle stratejik ortaklığın daha da güçleneceğini vurguladı.

Ticaret Hedefleri ve Yatırımlar

İkili ticaretin hedefinin 5 milyar dolar olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin Kırgızistan'daki en büyük yatırımcı ülkelerden biri olduğunu kaydetti. Kırgızistan'daki TİKA'nın bugüne kadar 1000'in üzerinde projeyi gerçekleştirdiğini aktaran Erdoğan, elde edilen başarıları ata yurduna verilen önemin göstergesi olarak değerlendirdi.

Güvenlik ve Eğitim İşbirliği

Erdoğan, iki ülkenin güvenlik kurumları arasındaki işbirliğinin eğitim faaliyetleri ve teknik destek projeleri ile devam ettiğini ifade etti. Ayrıca, eğitim işbirliği anlaşmasının süratle tamamlanmasını arzuladığını belirtti ve Manas Üniversitesi’nin başarılarına olan memnuniyetini dile getirdi.

İsrail'in Saldırıları ve Filistin Meselesi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Erdoğan, bu durumun küresel vicdanı derinden yaraladığını belirtti. Filistin meselesinin kalıcı çözümü için çaba gösterilmesinin önemine vurgu yaptı.

Anlaşmalar ve Gelecek Temasları

Toplantının sonunda, iki ülke arasında 19 anlaşmanın imzalanacağını belirten Erdoğan, bu durumun zengin bir işbirliğini gösterdiğini ifade etti. Bir sonraki konsey toplantısının Türkiye'de yapılacağına dair davetini de yaptı.

Erdoğan, toplantı boyunca gösterilen misafirperverlik için de teşekkür ederek, alınan kararların hayırlara vesile olmasını niyaz etti.