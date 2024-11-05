DOLAR
34,35 0%
EURO
37,43 -0,14%
ALTIN
3.027,08 -0,17%
BITCOIN
2.359.499,44 -1,88%

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da Terörle Mücadele ve Stratejik Ortaklık Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da terörle mücadelede işbirliğini ve ticaret hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 10:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da Terörle Mücadele ve Stratejik Ortaklık Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, FETÖ başta olmak üzere terörün her türlü formuna karşı mücadelelerinin süreceğine olan inancını dile getirdi.

Kırgızistan ile İşbirliği ve Anlaşmalar

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile birlikte düzenlenen toplantıda, Kırgızistan'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Erdoğan, Caparov’a ev sahipliği için teşekkür etti. Ayrıca, Kırgızistan'da egemenliğin temellerinin atıldığı, Kara-Kırgız Bölgesi'nin 100. yıl dönümünü kutladığını belirtti. İki ülke arasında imzalanacak belgelerle stratejik ortaklığın daha da güçleneceğini vurguladı.

Ticaret Hedefleri ve Yatırımlar

İkili ticaretin hedefinin 5 milyar dolar olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin Kırgızistan'daki en büyük yatırımcı ülkelerden biri olduğunu kaydetti. Kırgızistan'daki TİKA'nın bugüne kadar 1000'in üzerinde projeyi gerçekleştirdiğini aktaran Erdoğan, elde edilen başarıları ata yurduna verilen önemin göstergesi olarak değerlendirdi.

Güvenlik ve Eğitim İşbirliği

Erdoğan, iki ülkenin güvenlik kurumları arasındaki işbirliğinin eğitim faaliyetleri ve teknik destek projeleri ile devam ettiğini ifade etti. Ayrıca, eğitim işbirliği anlaşmasının süratle tamamlanmasını arzuladığını belirtti ve Manas Üniversitesi’nin başarılarına olan memnuniyetini dile getirdi.

İsrail'in Saldırıları ve Filistin Meselesi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Erdoğan, bu durumun küresel vicdanı derinden yaraladığını belirtti. Filistin meselesinin kalıcı çözümü için çaba gösterilmesinin önemine vurgu yaptı.

Anlaşmalar ve Gelecek Temasları

Toplantının sonunda, iki ülke arasında 19 anlaşmanın imzalanacağını belirten Erdoğan, bu durumun zengin bir işbirliğini gösterdiğini ifade etti. Bir sonraki konsey toplantısının Türkiye'de yapılacağına dair davetini de yaptı.

Erdoğan, toplantı boyunca gösterilen misafirperverlik için de teşekkür ederek, alınan kararların hayırlara vesile olmasını niyaz etti.

İLGİLİ HABERLER

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kış ile doğalgaz faturası kabusu geri döndü! 2024'te yüzde 30 indirimli fatura için dikkat kesileceksiniz

MTV, Ehliyet ve Pasaport ücretlerinde zam bu sabah kesinleşiyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor
2
İzmir'de Yaralı Akdeniz Foku Denize Kavuşturuldu
3
Uyuşturucu ile Mücadelede Narkoçelik-46 Operasyonu Başarıyla Tamamlandı
4
Blinken, Gazze ile İlgili Kritik Telefon Görüşmeleri Gerçekleştirdi
5
Adana'da Cinayet Zanlısı Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı
6
Samsun Karavan Fuarı Doğaseverleri Bekliyor
7
Bursa'da Minibüsün Çarptığı Çocuk İçin Dava Başladı

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek

Asgari ücret rakamı açık açık verildi! Asgari ücretin hakkı konusunda fitil ateşlendi

Kış ile doğalgaz faturası kabusu geri döndü! 2024'te yüzde 30 indirimli fatura için dikkat kesileceksiniz

MTV, Ehliyet ve Pasaport ücretlerinde zam bu sabah kesinleşiyor!

Emekli maaşlarına sabah zammı! Saat 10.00’da olanlar olacak!

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor