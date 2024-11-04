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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet başkanları zirvesi için Kırgızistan'a ulaştı, önemli ziyareti karşılama töreniyle başladı.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 18:12
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 19:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'a Ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak amacıyla Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e geldi.

Karşılamada Önemli İsimler

Erdoğan'ı, Bişkek-Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova ile Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan karşıladı.

Zirve Hazırlıkları

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte, Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da Bişkek'e ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek'e geldi. Erdoğan'ı, Bişkek-Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek'e geldi. Erdoğan'ı, Bişkek-Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova karşıladı.

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