Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da Üst Düzey Yemeğe Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin akabinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından verilen yemek etkinliğine iştirak etti.

Yemeğe Katılan Üst Düzey İsimler

Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra aşağıdaki isimler de katıldı:

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev

Cumhurbaşkanı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Cumhurbaşkanı Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev

Cumhurbaşkanı Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov

Devlet Başkanı Macaristan Başbakanı Viktor Orban

Başbakanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

Cumhurbaşkanı Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev

Etkinlikte, konuk ülkelerin bakanları da yer aldı.