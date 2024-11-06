Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da Üst Düzey Yemeğe Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin akabinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından verilen yemek etkinliğine iştirak etti.
Yemeğe Katılan Üst Düzey İsimler
Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra aşağıdaki isimler de katıldı:
- Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
- Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev
- Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov
- Macaristan Başbakanı Viktor Orban
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
- Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev
Etkinlikte, konuk ülkelerin bakanları da yer aldı.