Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ile Terörle Mücadele Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan ile iş birliği çerçevesinde, terörle mücadelede güçlü bir duruş sergileyeceklerini ifade etti. Erdoğan, "(Kırgızistan ile) FETÖ başta olmak üzere terörün her türlüsüne karşı mücadelemizin kesintisiz süreceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

İş Birliği ve Dayanışma Vurgusu

Cumhurbaşkanı, terörle mücadelede uluslararası iş birliğinin önemine değinerek, her türlü tehdide karşı birlikte hareket etmenin gerekliliğini belirtti.