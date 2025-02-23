Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kişi Başı Gelir Hedefi 15 Bin Dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 itibarıyla kişi başı gelirin 13 bin 243 dolara çıktığını ve 15 bin doları geçmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 12:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kişi Başı Gelir Hedefi 15 Bin Dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke ekonomisinin 2023 verileriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Erdoğan, "Kişi başı gelirimiz 3 bin 600 dolardan 2023 itibarıyla 13 bin 243 dolara çıktı. Geçen yılın verileri açıklandığında, inşallah, 15 bin doları aşacağız" dedi.

Ekonomik Hedefler

Bu açıklamalar, ekonominin büyümesi ve refah seviyesinin artması yönündeki hedeflerin altını çizerken, Erdoğan'ın sağladığı veriler, ülkenin ekonomik kalkınma yolundaki ilerleyişini göstermektedir.

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