Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kız Öğrenci Oranı 2002'den Bugüne Yüzde 53'ü Aştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eğitimde Kadın Başarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki eğitimde kadınların yerini güçlendiren önemli bir açıklama yaptı. 2002 yılında üniversitelerde kız öğrenci oranı sadece yüzde 13 iken, bu oranın bugün yüzde 53'ün üzerine çıktığını ifade etti.

Eğitimde Eşitlik ve Kadınlarla İlgili Hedefler

Erdoğan, kadınların eğitim alanında daha fazla yer almasının toplumun genel gelişimi için kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Bu dönemde gerçekleştirilen reformların ve destekleyici politikaların, kadınların eğitim fırsatlarını arttırarak, toplumsal eşitliği sağladığını da söyledi.