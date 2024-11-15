Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin 41. Kuruluş Yılını Kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'ye Kutlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak önemli mesajlar verdi. Erdoğan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Dostumuz, kardeşimiz, Akdeniz'de barışın, adaletin ve huzurun teminatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kahraman Şehitler ve Gazilere Saygı

Erdoğan, paylaşımında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda emeği geçen kahraman şehitlerimizi rahmetle anarken, gazilere de hürmetle selam gönderdi. Ayrıca, Kıbrıs Türkü kardeşlerime sevgi ve muhabbetle selamlarını iletti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.