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Cumhurbaşkanı Erdoğan: KOBİ Destekleri İçin D-8'in İmkanlarını Etkin Kullanmalıyız

Erdoğan, KOBİ desteklemesinde D-8'in imkanlarının daha etkin kullanılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 13:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan: KOBİ Destekleri İçin D-8'in İmkanlarını Etkin Kullanmalıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KOBİ Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KOBİ'lerin desteklenmesinde D-8 organizasyonunun mevcut imkanlarının daha etkin şekilde kullanılmasının önemine dikkat çekti.

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Yer aldığı toplantıda konuşan Erdoğan, ''KOBİ'ler ülke ekonomimizin belkemiğidir. Bu nedenle onların desteklenmesinde D-8'in sağladığı fırsatları en iyi şekilde kullanmalıyız'' dedi. Konuşmasında, KOBİ'lerin gelişiminin ülkelerin ekonomik büyümesine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Erdoğan, D-8 ülkeleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, bu konuda atılacak adımların, KOBİ'lerimizin uluslararası piyasalarda daha rekabetçi hale gelmesine yardımcı olacağını belirtti.

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