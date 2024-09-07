Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'de Projelerin Açılışını Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kocaeli'de Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de düzenlenen toplu açılış töreninde önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik," diyerek hizmet anlayışlarının altını çizdi.

Yeni Projelerin Açılışı

Kocaeli'de Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi, Teleferik ve TOKİ konutları ile diğer projelerin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, şehre yapılan yatırımların bazı kesimler tarafından rahatsızlık yarattığını ifade etti. Özellikle şehir hastanesinin açılışında, mevcut hastanelerin kapanacağı yönündeki iddialara da yanıt verdi:

"Bu hastanelerimizde ana hizmetler devam ettiği gibi şehir merkezine 100'ü acil durum olmak üzere 600 yatak daha ilave ediyoruz."

Erdoğan, millete hizmetkar olmanın bir nasip meselesi olduğunu belirterek, gelen eleştirilere karşı durduklarını söyledi.

Siyasi Başarı ve Hizmet Vurgusu

16 ay önce gerçekleştirilen seçimlere de değinen Erdoğan, "14-28 Mayıs seçimlerinde vatandaşlarımız bize 5 sene daha hizmet etme görevini verdi," dedi.

"Yüzde 52 oy oranıyla Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu üstlendik. Şimdi kalan süremizi inşallah en güzel şekilde değerlendireceğiz."

Yeni projelerin halkın hizmetine sunulmasının mutluluğunu yaşadığını belirten Erdoğan, gelen eleştirilerin aksine, sürekli olarak hizmetlerine devam edeceklerini vurguladı. Ayrıca, alandaki katılımcılara, "Tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan," mesajını yineledi.

Projelerin Açılışı ve Dua

Erdoğan'ın konuşmasının ardından, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti ve projelerin açılışı için kurdele kesildi. Projelerin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, açılışta Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve diğer yetkililerle birlikte yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necati Çelik Devlet Hastanesi'nin Gölcük ve tüm Kocaeli halkına hayırlı olmasını dileyerek töreni tamamladı.