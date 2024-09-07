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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de Yeni Hastanenin Açılışını Gerçekleştiriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Gölcük'te yeni hastane binasının açılışını yapacak.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de Yeni Hastanenin Açılışını Gerçekleştiriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'de Açılış Yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli ilinde yer alan Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nin yeni binasının açılışını gerçekleştirecek.

Bu önemli etkinlik, sosyal medya platformu üzerinde bulunan "Erdoğan Dijital Medya" hesabından duyuruldu. Açılışın gerçekleştirileceği hastanenin toplam kapalı alanının 51 bin 31 metrekare olduğu bilgisi verildi.

Hastanenin Özellikleri

Yeni hastanede, 64 poliklinik, 9 ameliyathane odası ile birlikte 300 yatak kapasitesine sahip çeşitli birimler yer almaktadır.

Bu yatakların 39'u yoğun bakım, 32'si acil servis, 26'sı ise hemodiyaliz hizmetleri için ayrılmıştır. Açılış kapsamında hastanenin çeşitli fotoğrafları da paylaşıldı.

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