Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'nde Toplu Açılış Töreninde Konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'nde Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nde gerçekleştirdiği toplu açılış töreninde dikkat çekici açıklamalarda bulundu. 6 Şubat'ta yaşanan Asrın Felaketi ile Türkiye'nin depreme hazırlığının önemine değinen Erdoğan, "Bu durum, Türkiye için bir beka meselesidir. Hükümet olarak bunun gereğini yerine getiriyoruz" dedi.

Yeni Hastane ve Projeler

Erdoğan, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nin yeni binası, Teleferik ve TOKİ konutları gibi projelerin açılışına katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. "Bu muhteşem hastanemizi tüm Gölcük'ün, Kocaeli'nin emrine amade kılıyoruz" diyen Erdoğan, Kocaeli'nde dolu dolu bir gün geçirdiklerinin altını çizdi.

Gençlerle Bir Araya Geldi

Erdoğan, toplu açılış öncesinde 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda gençlerle buluştuklarını aktardı. "Vatanına ve değerlerine bağlı gençlerimizle bir araya geldik. Rabbim, bizlere böylesi gençlerin eksikliğini yaşatmasın" dedi.

Marmara Depremi'ni Andı

25 yıl önce yaşanan Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri andığını ifade eden Erdoğan, "Acılar hâlâ tazedir. Milletimizin benzer acılar yaşamaması için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız" ifadelerini kullandı.

Kocaeli'ne Yatırımlar

Erdoğan, Kocaeli'ne yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. "Kamu olarak Kocaeli'ye yaptığımız yatırımların güncel tutarı 350 milyar lirayı buluyor" diyen Erdoğan, tarımdan sanayiye, ulaşımdan altyapıya kadar birçok alanda projelerin sürdüğünü aktardı.

Özellikle Kocaeli Kuzey Hızlı Raylı Sistemi Hattı ile Gebze-Darıca Sahil Metro Hattı'nın önemine vurgu yaptı. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte Kocaeli'nin ulaşım altyapısının büyük ölçüde geliştirilmiş olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları Kocaeli halkı tarafından ilgiyle karşılandı ve destek buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gölcük Devlet Hastanesi, Teleferik ve TOKİ Konutları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni”ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gölcük Devlet Hastanesi, Teleferik ve TOKİ Konutları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni”ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gölcük Devlet Hastanesi, Teleferik ve TOKİ Konutları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni”ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gölcük Devlet Hastanesi, Teleferik ve TOKİ Konutları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni”ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gölcük Devlet Hastanesi, Teleferik ve TOKİ Konutları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni”ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gölcük Devlet Hastanesi, Teleferik ve TOKİ Konutları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni”ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gölcük Devlet Hastanesi, Teleferik ve TOKİ Konutları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni”ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gölcük Devlet Hastanesi, Teleferik ve TOKİ Konutları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni”ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gölcük Devlet Hastanesi, Teleferik ve TOKİ Konutları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni”ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gölcük Devlet Hastanesi, Teleferik ve TOKİ Konutları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni”ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gölcük Devlet Hastanesi, Teleferik ve TOKİ Konutları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni”ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gölcük Devlet Hastanesi, Teleferik ve TOKİ Konutları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni”ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gölcük Devlet Hastanesi, Teleferik ve TOKİ Konutları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni”ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gölcük Devlet Hastanesi, Teleferik ve TOKİ Konutları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni”ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gölcük Devlet Hastanesi, Teleferik ve TOKİ Konutları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni”ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gölcük Devlet Hastanesi, Teleferik ve TOKİ Konutları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni”ne katılarak konuşma yaptı.