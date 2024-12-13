Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde Tedavi Gören Vatandaşları Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli Şehir Hastanesi'ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi gören vatandaşları ziyaret etti. Erdoğan, partisinin Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen 8. Olağan İl Kongresi'nin ardından hastaneye geçiş yaptı.

Vatandaşlarla Yakından İlgilendi

Hastanede tedavi gören vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, onlarla sohbet etti ve durumlarını sordu. Bu içten ziyaret, hastalar üzerinde olumlu bir etki bırakırken, Erdoğan daha sonra İstanbul'a hareket etti.