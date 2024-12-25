Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nde Ödül Sahiplerini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ödül Töreninde Önemli Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Bu yıl edebiyattan kütüphaneciliğe, müzikten tiyatroya, bilim-kültürden sinema ve zanaatlara uzanan 8 ayrı dalda ödül takdim ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanatçılara Selam ve Saygı

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törende, Erdoğan, dünya genelinde kültür ve sanat alanında yaptığı çalışmalardan dolayı tüm sanatçılara selam ve saygı gönderdi. Ödül sahiplerini kutlarken, "Eserleriyle asırları aşıp gelen ödül sahiplerine bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Seçici Kurul Üyelerine Teşekkür

Ödül sahiplerini belirleyen seçici kurul üyelerine de teşekkür eden Erdoğan, tüm branşlarda titiz bir değerlendirme yapıldığını vurguladı. Törende, Bilim-Kültür Ödülleri Profesör Doktor Gönül Tekin ve Profesör Doktor Günay Kut'a takdim edildi.

Gönül Tekin ve Günay Kut'un Başarıları

Erdoğan, Gönül Tekin'in eski Türk edebiyatına ışık tutan önemli çalışmalara imza attığını belirterek, akademik başarılarını ön plana çıkardı. Günay Kut ise Türkoloji alanında uluslararası düzeyde tanınan bir isim olarak öne çıktı.

Ödüllerle Güçlenen Edebiyat

Ödüle layık görülen isimlerden biri de Fatma Karabıyık Barbarosoğlu oldu. Erdoğan, Barbarosoğlu'nun yazar kimliğiyle Türk edebiyatında önemli bir yer edindiğini vurguladı.

Müzik Ödülü Ahmet Özhan'a

Bu yılki Müzik Ödülü ise Ahmet Özhan'a verildi. Erdoğan, Özhan'ın Türk müziğine yaptığı katkılara dikkat çekerek, onurlandırdı.

Tiyatroda Turan Oflazoğlu Ödül Sahibi

Tiyatro dalında ödül sahibi olarak Turan Oflazoğlu'nun ismi açıklandı. Erdoğan, Oflazoğlu'nun evrensel temaları işleyiş tarzını övdü.

Kütüphanelere Verilen Ödüller

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kütüphanelerin önemine değinerek, Ramazan Minder'e kütüphanecilik ödulünü takdim etti. Minder'in, tarihi eserleri koruma ve modern kütüphane hizmetleri alanındaki çalışmaları takdirle karşılandı.

Ödül töreni, kültürel ve sanatsal değerlere vurgu yaparak, Türkiye'nin zengin kültürel mirasını geleceğe taşımak adına verilen ödüllerle devam etti.