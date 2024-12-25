Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür ve Sanatta Ayrımcılığa Yer Yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kültürel Vurgu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kültür ve sanatta herhangi bir ayrımcılığa izin verilmediğini belirtti. "Kültür ve sanatta da kimsenin dünya görüşüne, siyasi tutumuna bakmıyor, ülkeye, millete, topraklara aidiyet duyan herkesi baş tacı etmeye özen gösteriyoruz" dedi.

Aidiyetin Önemi

Bu ifadeleriyle Erdoğan, sanatı ve kültürü toplumsal bütünleşmenin bir aracı olarak görerek, ülkenin dört bir yanındaki tüm insanlara hitap ettiklerini vurguladı. Kültürel etkinliklerin, ulusal birliğin ve beraberliğin güçlenmesine katkıda bulunacağına inandığını belirtti.