Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel Sistem Değişiyor, Biz Seyirci Olamayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel sistemin Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük değişimini yaşadığını belirterek, "Bizim gelişmeleri tribünden seyretme gibi bir lüksümüz bulunmuyor," dedi.

Değişen Dünya Düzeni

Erdoğan, dünya sahnesinde meydana gelen gelişmelere dikkat çekerek Türkiye'nin bu değişimlerin dışında kalamayacağını vurguladı. Ülke olarak etkin bir rol üstlenmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.