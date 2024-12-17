Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leyen ile Suriye Konusunda Anlaştıklarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen ile Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştirdiği toplantıda Suriye'nin toprak bütünlüğü konusundaki görüş birliğini vurguladı. Görüşmenin ayrıntılarını paylaşan Erdoğan, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazası başta olmak üzere, katılımcı bir idarenin tesisinde hemfikir olduğumuzu gördük" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin Geleceği İçin Ortak Vizyon

Bu kritik görüşmenin, Suriye'deki durum ve bölgedeki güvenlik sorunları açısından büyük öneme sahip olduğu belirtildi. Erdoğan ve Leyen'in Suriye'nin geleceği üzerine ortak bir vizyon geliştirmesi, uluslararası iş birliğinin artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.