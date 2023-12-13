Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile buluştu. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı'nı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'i ağırladı. İkili arasında gerçekleşen görüşmeye TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da dahil oldu. Görüşme basın mensuplarının olmadığı kapalı bir ortamda gerçekleşirken görüşmeye dair ayrıntılı bilgi aktarımı olmadı. 

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