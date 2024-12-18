Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lübnan'a Destek Sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lübnan'a Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan halkının birliğine ve iç barışına sağlam destek sunacaklarını vurguladı. Lübnan'ın istikrarını hedef alan her türlü teşebbüsün karşısında duracaklarını belirten Erdoğan, bu konudaki kararlılığını yineledi.

Destek Sözleri

Erdoğan, yaptığı açıklamalarda, "Lübnan halkının birliğine ve iç barışına katkılarımızı sürdüreceğiz," ifadelerini kullandı. Bu ifadeler, Türkiye'nin Lübnan ile olan ilişkilerini güçlendirme ve bölge istikrarına katkıda bulunma niyetini ortaya koyuyor.