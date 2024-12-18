DOLAR
35,01 -0,08%
EURO
36,68 0,05%
ALTIN
2.965,49 0,35%
BITCOIN
3.646.545,4 2,52%

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lübnan'a Destek Sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan halkının birliğine destek söz verdi ve istikrarı hedef alan girişimlere karşı çıkacaklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 19:37
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 19:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lübnan'a Destek Sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lübnan'a Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan halkının birliğine ve iç barışına sağlam destek sunacaklarını vurguladı. Lübnan'ın istikrarını hedef alan her türlü teşebbüsün karşısında duracaklarını belirten Erdoğan, bu konudaki kararlılığını yineledi.

Destek Sözleri

Erdoğan, yaptığı açıklamalarda, "Lübnan halkının birliğine ve iç barışına katkılarımızı sürdüreceğiz," ifadelerini kullandı. Bu ifadeler, Türkiye'nin Lübnan ile olan ilişkilerini güçlendirme ve bölge istikrarına katkıda bulunma niyetini ortaya koyuyor.

İLGİLİ HABERLER

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Yüksekten Düşen İşçi Ciddiyetle Tedavi Altında
2
Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya 1 Yıl Hapis İstemi: Eğlence Mekanındaki Görüntüler Davalık Oldu
3
Kocaeli'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı
4
Ardahan'da Sürücülere Çorba İkramı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor
5
Bakan Fidan D-8 Ülkelerine Gazze ve Lübnan İçin Destek Çağrısı Yaptı
6
Afyonkarahisar'da Ağaca Çarpan Otomobil Kazasında 1 Ölü, 2 Yaralı
7
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Suriye Heyetini Ağırladı

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı